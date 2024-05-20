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Tekirdağ'da Zıpkın-9 Operasyonunda 23 Kişi Yakalandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Zıpkın-9 operasyonunda ve kent genelindeki uygulamada 23 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında 2 bin 185 kişi sorgulandı ve 381 araç kontrol edildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince Çerkezköy ilçesinde düzenlenen Zıpkın-9 operasyonunda ve kent genelindeki uygulamada 23 kişi yakalandı.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Dar Sokaklar ve aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Zıpkın-9 adı verilen uygulama ve operasyonda 2 bin 185 şahıs sorgulandı. Sorgulanan vatandaşlardan aranan 23 şahıs yakalandı. Uygulamada 381 araçta kontrol edildi. Uygulamada 15 araca işlem yapılırken kusur bulunan 4 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Çerkezköy Jandarma Tekirdağ Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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