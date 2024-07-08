Tekirdağ'da 'Zıpkın 17' Operasyonunda 10 Aranan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen 'Zıpkın 17' operasyon ve uygulamada 10 aranan şahıs yakalanırken, uygulamada 17 şahsa 37 bin 706 trafik para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca 'Zıpkın' operasyonları sürüyor. Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen dar sokaklar aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması (ZIPKIN-17 Operasyonu) faaliyeti sonucunda, 335 araç ve bin 927 şahıs sorgulandı. Operasyonda aranan 10 şahıs yakalandı.

Uygulamada 17 şahsa 37 bin 706 trafik para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ