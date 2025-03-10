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Tekirdağ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Çorlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Hıdırağa Mahallesi'nde üç otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu-Ergene Çevre Yolu Çerkezköy bağlantısında meydana geldi. Ergene istikametine seyreden O.C. idaresindeki 34 ETB 643 plakalı otomobil, T.Y. yönetimindeki 59 ABM 359 plakalı otomobil ve M.G. idaresindeki 59 AEZ 405 plakalı otomobil birbirleriyle çarpışarak zincirleme kazaya karıştı. Kazada sürücüler T.Y. ve M.G. yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan Şahin otomobilin sürücüsü O.C., kazaya karışan bir otomobilin yarış halinde olduğunu öne sürdü. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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