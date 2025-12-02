Tekirdağ'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kapaklı ilçesinde üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki cadde üzerinde seyir halinde olan üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen M.C.D., B.Ö. ve H.Ç. idaresindeki araçlar çarpıştı.
Kazada yaralanan B.Ö. hastaneye kaldırılırken polis ekipleri zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa