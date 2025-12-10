Tekirdağ'da zincirleme kaza: 2'si asker 5 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 2 askeri personel bulunuyor. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi İstanbul Caddesi (Çevre yolu) üzeri Ağır Bakım ışıklar mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezinden Ağır Bakım ışıklar yönüne ilerleyen 5 araç çarpıştı. Zincirleme kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si askeri personel 5 yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla çekilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
