Tekirdağ'da zincirleme kaza: 2'si asker 5 yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 2 askeri personel bulunuyor. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si askeri personel 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi İstanbul Caddesi (Çevre yolu) üzeri Ağır Bakım ışıklar mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezinden Ağır Bakım ışıklar yönüne ilerleyen 5 araç çarpıştı. Zincirleme kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si askeri personel 5 yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla çekilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

