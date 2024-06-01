Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hatip Mahallesi Sarılar yolu üzeri Karatepe Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Erdem Koç idaresindeki 59 ABM 061 plakalı otomobil, önünde seyreden Burak Koç'un kullandığı 59 AIJ 108 plakalı otomobili solladı. Erdem Koç'un kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Sercan Arıcan idaresindeki otomobil ve Burak Koç'un kullandığı otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kaza sonrası sürücü Erdem Koç ve eşi Birsen Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Sercan Arıcan, Nihan Arıcan, Muradiye Yavuz ve iki çocuk ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Muradiye Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğlunun kullandığı otomobili sollarken kazaya karışmış

Kazada ölen sürücü Erdem Koç'un, oğlu Burak Koç'un kullandığı otomobili solamaya çalışırken kazaya karıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Haberler

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Ankara'da çirkin olay! 'Sizden midem bulanıyor' diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı

Ankara'da çirkin olay! "Sizden midem bulanıyor" diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı

Bakmadan Geçme

Kaan Kazgan'a kim saldırdı? Batuhan Çarbuğa kimdir? Wembley Stadyumu hangi takıma ait? Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi kazandı mı? Dortmund'un kaç tane Şampiyonlar Ligi kupası var? Sampiyonlar Ligi Finali nerede, hangi statta 2024? 1-2 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Irak Cumhuriyeti Büyükelçisi Anıl Bora İnan kimdir? Anıl Bora İnan hayatı ve biyografisi 1 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 1-2 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 1-2 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1-2 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 1 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 1-2 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 1-2 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 1-2 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

Erdoğan ve Özel'in "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title