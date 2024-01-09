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Tekirdağ'da Zincirleme Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, otomobil kamyona çarptı ve ok gibi saplandı. Kazada otomobilin sürücüsü olan 17 yaşındaki Kayra Güner hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da meydana gelen zincirleme kazada otomobil kamyona ok gibi saplandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi girişinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden kamyon önünde seyreden araca çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden 17 yaşındaki Kayra Güner idaresindeki otomobil de, kamyonun altına girdi. Kazada kamyona ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü Kayra Güner, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güner'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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