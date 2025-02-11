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Tekirdağ'da Zabıta ile Peynir Satıcıları Arasında Arbede

Tekirdağ'da Zabıta ile Peynir Satıcıları Arasında Arbede
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekiplerinin sokakta kamyonetle peynir satan kişilere müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı. Satıcılar, zabıtaya tepki olarak peynirlerini yola fırlattı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekipleriyle sokak aralarında kamyonetle peynir satan kişiler arasında arbede yaşandı. Gerginlik büyüyünce satıcılar peynirleri yola fırlattı.

İddiaya göre, zabıta ekipleri, sokak arasında kamyonetle nerede üretildiği bilinmeyen ve kilosu 100 liradan satılan peynirleri satan kişilere müdahale etti. Denetim sırasında taraflar arasında gerginlik yaşanırken, kısa sürede arbede çıktı. Zabıta ekipleriyle satıcılar arasında uzun süre tartışma yaşandı.

Peynirleri kamyonetten yola fırlattılar

Satıcılar, zabıtaya tepki olarak sattıkları peynirleri yola atarken, olay çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Zabıta ekipleri hijyen ve denetim eksikliğine vurgu yaparak peynir satışına izin vermedi.

Zabıta ekipleri tarafından toplanan peynirler, imha edilmek üzere Süleymanpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçak gıda satışına yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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