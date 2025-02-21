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Tekirdağ'da Yüzü Maskeli Şahıs İş Yerine Silahlı Saldırı Düzenledi

Tekirdağ'da Yüzü Maskeli Şahıs İş Yerine Silahlı Saldırı Düzenledi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yüzü maskeli bir şahıs, sabaha karşı bir iş yerine tabancayla ateş açarak sonra bölgeden kaçtı. Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tekirdağ'da yolda yürüyen yüzü maskeli şahsın bir iş yerine tabancayla ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Yolda yürüyen yüzü maskeli bir şahıs, üzerinden çıkardığı tabancayı esnaf dükkanına doğrulttu. Art arda tetiğe basan silahlı saldırgan iş yerine kurşun yağdırdı.

Şüpheli şahıs daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı. Sabah saatlerinde olayın fark edilmesi üzerine polis tarafından çevrede inceleme yapıldı.

Asayiş ekipleri, silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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