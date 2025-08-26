Tekirdağ'da Yolda Dökülen Karpuzlar Üzüntüye Sebep Oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yol kenarına bırakılan karpuzlar, görenleri üzdü. Gelişigüzel bırakılan ve parçalanmış karpuzlar, vatandaşlar tarafından 'Yazık olmuş, bu kadar ürün çöpe gitmiş' sözleriyle yorumlandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Ballıhoca Mahallesi merasında yol kenarına bırakılan karpuzlar görenlerin dikkatini çekti. Tarım arazisi içindeki yolda onlarca karpuzun gelişigüzel dökülmüş ve bir kısmının parçalanmış olduğu görüldü.

Henüz kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmeyen karpuzların tarladan mı toplandığı, yoksa nakliye sırasında mı atıldığı merak konusu oldu. Bölgeden geçen vatandaşlar, "Yazık olmuş, bu kadar ürün çöpe gitmiş" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Olayla ilgili görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
