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Tekirdağ'da Yolcu Minibüsünden İnen Yaşlı Adam Yaralandı

Tekirdağ'da Yolcu Minibüsünden İnen Yaşlı Adam Yaralandı
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Çorlu'da yolcu minibüsünden inerken dengesini kaybeden 87 yaşındaki Y.S. kaldırma düştü ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da yolcu minibüsünden inerken dengesini kaybeden yaşlı adam yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yeniçiftlik istikametine seyreden yolcu minibüsü, 87 yaşındaki yolcu Y.S.'nin inmesi için Cumhuriyet Parkı girişinde durakladı.

Minibüsten indiği sırada dengesini kaybeden Y.S. kaldırım üzerine düştü. Yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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