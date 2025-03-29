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Tekirdağ'da Yoğun Sis, Marmara Denizi'ni Görünmez Hale Getirdi

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Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek Marmara Denizi'ni sisle kapladı. Deniz ulaşımında aksaklık yaşanırken, balıkçı tekneleri limanda beklemek zorunda kaldı.

Tekirdağ'da yoğun sis, Marmara Denizi sisle kaplandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek Marmara Denizi'ni adeta görünmez hale getirdi.

Kentte sabah erken saatlerde başlayan yoğun sis, özellikle sahil kesimlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanırken, balıkçı tekneleri limanlarda beklemek zorunda kaldı. Sahil dolgu alanı ve kıyı şeridi tamamen sisle kaplanırken, vatandaşlar bu doğa olayını görüntülemeye çalıştı. Trafikte ilerleyen sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü ilerledi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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