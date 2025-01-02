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Tekirdağ'da Yoğun Sis Kartpostallık Manzaralar Oluşturdu

Tekirdağ'da Yoğun Sis Kartpostallık Manzaralar Oluşturdu
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Süleymanpaşa ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sahil bölgesi ve şehir merkezinde görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Yüksek kesimlerde ise doğa şöleni yaşandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İlçede sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sahil bölgesi ve şehir merkezi sisle kaplanırken, görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler farlarını yakarak trafikte güçlükle ilerledi. İlçenin yüksek kesimlerinde ise adeta bir doğa şöleni yaşandı. Sisle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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