Tekirdağ'da Yoğun Sis Kartpostallık Manzaralar Oluşturdu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İlçede sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sahil bölgesi ve şehir merkezi sisle kaplanırken, görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler farlarını yakarak trafikte güçlükle ilerledi. İlçenin yüksek kesimlerinde ise adeta bir doğa şöleni yaşandı. Sisle kaplanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. - TEKİRDAĞ