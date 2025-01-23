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Tekirdağ'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehri görünmez hale getirdi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sis, sürücülere dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehri adeta görünmez hale getirdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi yoğun sisin etkisiyle adeta bir hayal dünyasına bürünürken, sokaklar ve binalar neredeyse tamamen kayboldu. Sis denizi içinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran sis, sürücülere dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Şehrin silüeti sis içinde kaybolurken, bu atmosfer birçok kişiyi hem hayran bıraktı hem de zorluklara sebep oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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