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Tekirdağ'da Yoğun Sis Deniz Ulaşımını Aksattı

Tekirdağ'da Yoğun Sis Deniz Ulaşımını Aksattı
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Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü ve Marmara Denizi'ni görünmez hale getirdi. Deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanırken, balıkçı tekneleri limanda beklemek zorunda kaldı.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek Marmara Denizi'ni adeta görünmez hale getirdi.

Kentte sabah erken saatlerde başlayan yoğun sis, özellikle sahil kesimlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanırken, balıkçı tekneleri limanlarda beklemek zorunda kaldı. Sahil dolgu alanı ve kıyı şeridi tamamen sisle kaplanırken, vatandaşlar bu doğa olayını görüntülemeye çalıştı. Trafikte ilerleyen sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü ilerledi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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