Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik operasyonda bin 780 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy'ün Eriklice Mahallesi'nde K.B. isimli şahsın evi ve deposunda yapılan aramada 86 adet 5 litrelik bidonlarda satışa hazır halde toplam 430 litre şarap ele geçirildi.

Muratlı'nın Arzulu Mahallesi'nde ise M.Ö. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada bin 350 litre el yapımı şarap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. - TEKİRDAĞ