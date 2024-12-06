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Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 246 litre kaçak içki ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. S.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada çeşitli içki kiti ve maddenin bulunduğu bildirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda kaçak içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak içki üretimi ve satışına yönelik denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, 5 Aralık'ta Süleymanpaşa ilçesinde S.E. isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada; 1 tabanca, 50 adet fişek, 140 litre el yapımı şarap, 28 litre el yapımı rakı, 55 litre etil alkol, 7 litre votka, 16 litre viski ile kaçak içki üretiminde kullanılan 3 anason kiti, 4 viski kiti, 3 votka kiti ve 2 likör kiti ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kaçak içki ve ruhsatsız tabancayla ilgili yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Toplamda 246 litre kaçak içkiye el konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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