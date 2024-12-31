Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
Erdoğan'dan iki parti liderine telefon! Yeni yıllarını kutladı
Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
Netanyahu'yu tehdit edip saldırı için tarih verdiler
Gassalların anlattıkları tüyler ürpertti: Pişirdiğimiz yemeği yemeyen bile oluyor
Eskiden dillendirmeye çekindikleri meslekleri şimdi gündem oldu
Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
Çalıların arasından gelen kötü kokuyla tesadüfen bulundu

Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Güvenlik Önlemleri Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi Değirmenaltı Mahallesi'nde geniş çaplı güvenlik uygulamaları başlattı. Polis ekipleri, araçları durdurup arama yaparak, vatandaşların güvenliğini sağlamayı ve muhtemel suçları önlemeyi hedefliyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi güvenlik önlemlerini artırmak için tüm birimleriyle Değirmenaltı Mahallesi'nde uygulamalara başladı.

Değirmenaltı Caddesi üzerinde kurulan uygulama noktasında, polis ekipleri araçları tek tek durdurarak arama yaptı. Uygulamalara, asayiş, organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve trafik ekipleri katıldı. Geniş çaplı uygulama, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve muhtemel suçları önlemek amacıyla titizlikle yürütüldü.

Dronlar, havadan denetim yapmak ve potansiyel tehlikeleri tespit etmek için kullanıldı. Ekipler, uygulama sırasında bir yanda GBT (Genel Bilgi Taraması) kontrolü yaparken, diğer yanda narkotik dedektör köpeği yardımıyla araçları detaylı bir şekilde inceledi. Sürücüler, üst aramasından geçirilerek alkol testi yapıldı. Bu tür önlemler, özellikle yılbaşı döneminde artan eğlence etkinlikleri ve kalabalıklar göz önüne alındığında, güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşıdı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak! Fiyatı izdiham yaratacak gibi
img

Netanyahu'yu tehdit edip saldırı için tarih verdiler
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2024 yılında hafızalara bu ölümler kazındı
İşte 2024 yılına damga vuran ölümler
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Son Dakika Haberleri

Malatya okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Malatya okul yok mu (Son Dakika Malatya Valiliği)? Kocaeli okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kocaeli okul yok mu (Son Dakika Kocaeli Valiliği)? Manisa okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Manisa okul yok mu (Son Dakika Manisa Valiliği)? Konya okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Konya okul yok mu (Son Dakika Konya Valiliği)? Kütahya okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kütahya okul yok mu (Son Dakika Kütahya Valiliği)? Mardin okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Mardin okul yok mu (Son Dakika Mardin Valiliği)? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 31 Aralık-1 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İzmir okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba İzmir okul yok mu (Son Dakika İzmir Valiliği)? Kırşehir okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kırşehir okul yok mu (Son Dakika Kırşehir Valiliği)? Kastamonu okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kastamonu okul yok mu (Son Dakika Kastamonu Valiliği)? Kırıkkale okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kırıkkale okul yok mu (Son Dakika Kırıkkale Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.