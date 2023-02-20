Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da yeşil reçeteli yüzlerce hap ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da yeşil reçeteli yüzlerce hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 3 bin 808 hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 3 bin 808 hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, TOKİ uygulama noktasında bir otomobili durdurarak içerisinde arama yaptı. Aramada yeşil reçeteyle satılan 3 bin 808 hap ele geçirilirken, otomobil sürücüsü İ.H.G. ile yanında bulunan T.B. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.B. tutuklanırken, diğer zanlı ise serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title