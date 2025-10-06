Tekirdağ’da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Saray ilçesi Büyükyoncalı çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Büyükyoncalı Mahallesi mevkiinde minibüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Nazan Bellişah'a, Saray'dan Çerkezköy ilçesine seyreden O.F. idaresindeki 34 FML 614 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu Nazan Bellişah ağır yaralanırken olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Nazan Bellişah, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Nazan Bellişah hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 34 FML 614 plakalı otomobilin sürücüsü O.F. ifadesi alınmak üzere Saray İlçe Jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ