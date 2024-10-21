Tekirdağ'da Yaya Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada 1 kişi hastanelik oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Muratlı ilçe merkezi Mustafa Kemal Caddesi'ni Atatürk Caddesi'ne bağlayan tren yolu hemzemin geçidinde meydana geldi. İddiaya göre; G.İ. idaresindeki 34 EOJ 534 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen G.G. adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan G.G, başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Emniyet ekipleri bölgede trafik güvenliğini sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ