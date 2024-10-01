Tekirdağ'da Yaya Kaza Geçirdi: Otomobil Çarptı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Ergene ilçesi İsmail Cem Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol ayrımından çıkış yapan B.D. idaresindeki otomobil 59 AEC 070 plakalı otomobil, yoldan geçen yaya kadına çarptı.
Çarpma sonrası yere yığılan kadın yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ