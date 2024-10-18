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Tekirdağ'da Yaya Geçidine Minibüs Çarptı: 3 Yaralı

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Tekirdağ'da yaya geçidinden geçen bir kadına ve iki çocuğuna minibüs çarptı, 3 kişi yaralandı, sürücü tutuklandı.

Tekirdağ'da yaya geçinden geçerken minibüsün çarptığı 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansırken sürücü tutuklandı.

Kaza, Rumeli Mahallesi Çağlayan Sokak üzerinde meydana geldi. Mekke Camii istikametine seyreden O.H. idaresindeki servis minibüsü, yaya geçidini kullanarak iki çocuğuyla birlikte el ele yolun karşısına geçen H.Y. isimli kadına çarptı.

Kaza sonrası savrulan anne H.Y. ile çocukları M.Y. ve A.Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü O.H., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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