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Tekirdağ'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yaya geçidinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Tekirdağ'da iki motosikletin yaya geçidinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Santral istikametine seyreden B.G.'nin kullandığı 34 FRG 028 plakalı motosiklet ile yaya geçidinde dönüş yapan S.I.'nın kullandığı 59 AFF 935 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü S.I. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, iki motosikletin çarpıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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