Tekirdağ'da Yaya Geçidinde Kaza: Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı
Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidini kullanan genç kıza hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis incelemesi başlatıldı.
Tekirdağ Çorlu'da karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini kullanan yayaya hafif ticari aracın çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzeri Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. Servis minibüsünün durmasıyla yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçen S.A. isimli genç kıza, minibüsü sollayan B.Y. idaresindeki otomobil çarptı.
Hastaneye kaldırıldı
Kaza sonrası yaralanan yaya S.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ