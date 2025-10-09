Tekirdağ'da Yaya Aracın Çarpmasına Rağmen Yaralanmadan Kurtuldu

Tekirdağ Çorlu'da yola kontrolsüz çıkan yayanın araba çarpması sonucu yara almadan atlattığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası yayanın herhangi bir tepki vermeyerek yoluna devam ettiği gözlendi.

Yaklaşık 2 ay önce Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Namazgah Sokak ile Kılıç Sokak yol ayrımındaki ışıklarda (Eski Sanayi altı) yürekleri ağza getiren bir trafik kazasının araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kılıç Sokak'tan Atatürk Bulvarı'na kontrolsüz biçimde koşar adımlarla geçiş yapan bir yaya, Atatürk Bulvarı'nda Eski Kiler ışıklar yönüne seyreden bir otomobilin çarpması sonucu araç tavanından takla atarak yere savruldu.

Görenlerin şoke olduğu bu kazadan sağ salim kurtulan şanslı yaya, yoluna devam etti. - TEKİRDAĞ