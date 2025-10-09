Tekirdağ'da Yaya Aracın Çarpmasına Rağmen Yaralanmadan Kurtuldu

Haberler

Tekirdağ Çorlu'da bir yaya, kontrolsüz bir şekilde yola çıktığında bir aracın çarpması sonucu takla atarak yere savrulmasına rağmen yaralanmadan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ve yaya kaza sonrası herhangi bir tepki vermeden yoluna devam etti.

Yaklaşık 2 ay önce Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Namazgah Sokak ile Kılıç Sokak yol ayrımındaki ışıklarda (Eski Sanayi altı) yürekleri ağza getiren bir trafik kazasının araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kılıç Sokak'tan Atatürk Bulvarı'na kontrolsüz biçimde koşar adımlarla geçiş yapan bir yaya, Atatürk Bulvarı'nda Eski Kiler ışıklar yönüne seyreden bir otomobilin çarpması sonucu araç tavanından takla atarak yere savruldu.

Görenlerin şoke olduğu bu kazadan sağ salim kurtulan şanslı yaya, yoluna devam etti. - TEKİRDAĞ

