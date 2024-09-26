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Tekirdağ'da yaşlı adama kamyon çarparak can aldı

Tekirdağ'da yaşlı adama kamyon çarparak can aldı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 84 yaşındaki A.İ., karşıya geçerken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kamyon şoförü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 84 yaşındaki A.İ., Süleymanpaşa sahil yolunda karşıya geçerken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, kamyon şoförü M.A.'nın kullandığı 34 BBG 407 plakalı araç yaşlı adam karşıya geçmeye çalışırken onu fark etmeyerek kazaya neden oldu. A.İ., kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve polis ekipleri tarafından incelemeler başlatıldı. Kazanın meydana geldiği yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Polis, kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürürken sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Yaşlı adamın cansız bedeni ise savcılık tarafından yapılan incelemeden sonra olay yerinden alınıp morga sevk edilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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