Haberler

Tekirdağ'da Yasadışı Kuş Üretimine Baskın: 41 Kuş Koruma Altına Alındı

Tekirdağ'da Yasadışı Kuş Üretimine Baskın: 41 Kuş Koruma Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da yasadışı yollarla üretilen 41 egzotik kuşa el konuldu. İzinli yaban hayvanı üretimi yaptığı tespit edilen kişiye 47 bin 908 TL ceza kesildi.

Tekirdağ Çorlu'da yasadışı yollarla temin edilen egzotik kuşların üretildiği işyeri ve depoda yapılan operasyonda 41 kuşa el konuldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ekipler, yasadışı yaban hayvanı üretimi yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şubesi kolluk kuvvetleriyle ortak operasyon düzenledi. İşyeri ve depo olarak kullanılan adreste yapılan incelemelerde 1 Afrika gri papağanı, 4 Forpus papağanı, 10 Sevda papağanı ve 26 Sultan papağanı olmak üzere toplam 41 kuş bulundu.

İzinsiz yaban hayvanı üretimi yaptığı tespit edilen şahsa, ilgili kanunlar kapsamında 47 bin 908 TL idari para cezası uygulandı. El konulan kuşlar ise koruma altına alınarak güvenli alanlara teslim edildi.

Yaban hayatını koruma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor: Canavar modunda

Bütün dünya onu konuşuyor: Canavar modunda
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.