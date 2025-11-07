Tekirdağ'da Yasa Dışı Hayvan Üretimine Operasyon: 173 Bin Lira Ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yasa dışı yollarla temin edilen hayvanların üretimi yapılan iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda, çeşitli türlerde kuşlar ele geçirilirken, işletme sahibine toplam 173 bin 977 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tekirdağ şubesine gelen ihbar üzerine, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa gerçekleştirilen aramada yasa dışı üretim yapılan bir iş yeri ve depo tespit edildi. Yapılan incelemelerde 1 adet Sultan papağanı, 6 adet Forpus papağanı ve 45 adet Gülen kumru ele geçirilerek koruma altına alındı.

Ekipler tarafından, yasa dışı yollarla hayvan üretimi yaptığı belirlenen kişiye 162 bin lira tazminat ve 11 bin 977 lira idari para cezası kesildi. - TEKİRDAĞ