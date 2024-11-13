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Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı
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Tekirdağ'da yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yazan 3 kişi emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda birçok malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ'da yasa dışı bahis sitelerinin reklamını cadde ve yaya kaldırımlarına yazan 3 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı ve Cumhuriyet mahallelerinde cadde ve kaldırımlarda yasa dışı bahis ve kumar reklam yazıları yazan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olay yerinde yasa dışı bahis sitelerinin isminin yer aldığı 17 adet kalıp tahta ve 27 adet sprey boya ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları devam ederken, gözaltına alınan şahısların Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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