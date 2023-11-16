Tekirdağ'da yaşa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
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Tekirdağ'da düzenlenen yaşa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde yasa dışı bahis reklamı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çeşitli dijital materyallere el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da düzenlenen yaşa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde yasa dışı bahis reklamı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çeşitli dijital materyallere el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.