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Tekirdağ'da yaşa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

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3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da düzenlenen yaşa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde yasa dışı bahis reklamı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çeşitli dijital materyallere el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da düzenlenen yaşa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde yasa dışı bahis reklamı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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