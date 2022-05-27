Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 gözaltı - Haberler

Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 12 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ genelinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi yakalandı.
Tekirdağ genelinde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yürütülen soruşturma çerçevesinde ilde yasa dışı bahis suçuna karışan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şahısla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa