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Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
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Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynadığı ve reklamını yaptığı tespit edilen 7 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynadığı ve reklamını yaptığı tespit edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda sosyal medya platformu X üzerinde herkese açık şekilde yasa dışı bahis oynandığını ve tanıtım yapıldığını belirledi. Yapılan tespitlerin ardından 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet ettiği değerlendirilen 7 şüpheliye yönelik 4 farklı ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynadığı ve reklamını yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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