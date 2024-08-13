Tekirdağ'da yapılan operasyonda suç unsurları ele geçirildi
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve sentetik ecza maddesi bulundu.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince 28 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Tekirdağ genelinde yapılan uygulamalar kapsamında çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Operasyonlarda, 13 adet ruhsatsız tabanca, 243 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 9.23 gram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde, 4 adet galara olarak bilinen sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayrıca, 4 dosyadan aranması olan bir şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ