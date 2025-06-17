Tekirdağ'da Yangın Tekrar Alevlendi

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Çorlu'da 2 gün önce 5 bin 600 ot balyasının yandığı noktada yeniden yangın çıktı. Olayda, alev alan atık lastikler ve ot balyaları nedeniyle dumanlar çevredeki mahallelerden görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

5 bin 600 ot balyası yanmıştı: Tekrar alevlendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 2 gün önce 5 bin 600 ot balyasının yandığı noktada bir kez daha yangın çıktı.

Çorli ilçesi Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki bir arazide istiflenmiş besicilikle uğraşan vatandaşlara ait ot balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle alev almıştı. Olayda yaklaşık 5 bin 600 ot balyasının yandığı ifade edilmişti.

Aynı arazideki ot balyaları ve atık lastikler iki gün sonra yeniden alevlendi. Alev alev yanan araç ve traktör lastiklerinden çıkan dumanlar Alipaşa Mahallesi'nden de görüldü.

Çerkezköy İtfaiyesi de destek verdi

Yangın, Çorlu İtfaiyesi, Çerkezköy İtfaiyesi ve Çorlu Beleldiyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı tankerlerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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