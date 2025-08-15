Tekirdağ'da Yangın Paniğe Neden Oldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol kenarındaki gübrelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevrede paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Hayrabolu ilçesi Alpullu Caddesi çevre yolu üzerinde yol kenarında bulunan gübrelerin henüz bilinmeyen bir sebeple yol kenarındaki hayvan gübresinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe yol açtı. Yangının yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna ulaşmaması muhtemel bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
