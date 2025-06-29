Tekirdağ'da Yangın: Bin 500 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü

Tekirdağ'da Yangın: Bin 500 Dekar Tarım Arazisi Zarar Gördü
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çöplük alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle buğday ve anız tarlalarına sıçradı. Yangında yaklaşık bin 500 dekarlık tarım arazisi zarar gördü. İtfaiye ve çiftçilerin çabalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın, kısa sürede çevredeki buğday ve anız tarlalarına sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında bin 500 dekarlık tarım arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu ilçesi Karatepe mevkisinde bulunan çöplük alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki anız ve biçilmemiş buğday tarlalarına yayıldı. Yangını fark eden çiftçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Hayrabolu Ziraat Odası da sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla çiftçilerden pulluk takılı traktörlerle söndürme çalışmalarına destek vermelerini istedi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çiftçilerin de yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık bin 500 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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