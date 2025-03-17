Tekirdağ'da Yangın: Baygın Bulunan Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da bir apartman dairesine yangın ihbarına giden ekiplerin içeride baygın halde bulduğu kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çorlu Şeyh Sinan Mahallesi Güngören Caddesi üzerindeki 2. kattaki apartman dairesinde meydana geldi. Evde tek olduğu sırada Sema Gözeten'in mutfakta ocağa koyduğu yemek uzun süre ateşte kalınca dumanlar yükseldi. Apartmana yayılan dumanları fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak, itfaiye talep etti.

Baygın halde bulundu

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ikamete girip duruma müdahale etti. Evde baygın halde bulunan Sema Gözeten, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp rahatsızlığı da bulunan 2 çocuk annesi Sema Gözeten'in ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ