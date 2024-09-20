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Tekirdağ'da yangın: 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Tekirdağ Çorlu'da çıkan yangında 77 yaşındaki Sultan Kumdar hayatını kaybetti. Yangın, gece yarısı müstakil evde meydana geldi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürüldü.

Tekirdağ'da ev yangını: Yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da müstakil evde çıkan yangında 77 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı 03.00'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Cefa Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. 77 yaşındaki yaşlı kadın Sultan Kumdar'ın yalnız yaşadığı tek katlı müstakil sobalı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek binayı tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmeye başladığı sırada patlamalar meydana geldi. Yangın yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahale sonrası tamamen söndürüldü.

Ekipler, ikamet sakini Sultan Kumdar'ın cansız bedenine ulaştı. Kumdar'ın cenazesi, savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından adli tıp kurumuna sevk edildi. Öte yandan komşuları, yaşlı kadının birkaç gündür soba yaktığını ifade etti.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'da yangın: 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa

Tekirdağ İtfaiye Çorlu

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