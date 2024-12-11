Tekirdağ'da Yangın: 14 Yaşındaki Otizmli Çocuk Ağır Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da bir apartmanın 2. katında çıkan yangında 14 yaşındaki otizmli çocuk ağır yaralanırken 4 kişi dumandan etkilendi.

Esentepe Mahallesi Emlak Konut Bölgesi'ndeki Sümbül Apartmanı'nın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçeride mahsur kalan 14 yaşındaki otizmli K.Y. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 4 kişinin dumandan etkilendiği yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - TEKİRDAĞ