Tekirdağ'da Yangın: 13 Dönüm Arpa Tarlası Zarar Gördü

Tekirdağ'da Yangın: 13 Dönüm Arpa Tarlası Zarar Gördü
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen yangında 13 dönümlük arpa tarlası yanarak zarar gördü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında 13 dönümlük arpa tarlası zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Susuzmüsellim Mahallesi'nde arpa ekili alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ve vatandaşların uzun süren çabası sonra kontrol altına alınan yangında yaklaşık 13 dönüm arpa tarlası zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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