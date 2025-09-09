Tekirdağ'da Yağ Dökülen Cadde Kazaya Sebep Oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde caddeye dökülen yağ sebebiyle kayan motosikletten savrulan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye dökülen yağ sebebiyle motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet kayarak yere düştü. Metrelerce sürüklenen sürücü, kaskı ve koruyucu ekipmanları sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ