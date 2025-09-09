Haberler

Tekirdağ'da Yağ Dökülen Cadde Kazaya Sebep Oldu

Tekirdağ'da Yağ Dökülen Cadde Kazaya Sebep Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratlı ilçesinde caddeye dökülen yağ nedeniyle motosikletten savrulan sürücü, hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Olay anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde caddeye dökülen yağ sebebiyle kayan motosikletten savrulan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye dökülen yağ sebebiyle motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet kayarak yere düştü. Metrelerce sürüklenen sürücü, kaskı ve koruyucu ekipmanları sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cephede günlük tutup tek tek yazmış! İşte bir Türk subayının gözünden Çanakkale Savaşı

Günlük tutup tek tek yazdı! İşte bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmiyor, aidatını ödemeyene icra ve haciz geliyor

Ev sahibi ya da kiracı fark etmiyor! Ödemeyene icra ve haciz kapıda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.