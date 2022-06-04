Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti - Haberler

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Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, "VURAN-22 Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" icra edildi.

- Tekirdağ'da 'Vuran-22' Tatbikatı nefes kesti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, "VURAN-22 Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" icra edildi. Tatbikata düzenlenen atışlar gerçeğini aratmadı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, "VURAN-22 Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" icra edildi. Tatbikatta hazırlık süreci ve askeri birliklerin görev yerlerini aldıktan sonra belirlenen hedeflere yönelik düzenlenen atışlar gerçeğini aratmadı. Adeta bir savaş ortamını andıran görüntüler adeta nefese kesti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan nefes kesen görüntüler, kullanıcılar tarafından çokça beğenildi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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