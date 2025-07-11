Tekirdağ'da Vinç Otoyol Direğine Çarptı

Tekirdağ'da Vinç Otoyol Direğine Çarptı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, bir vinç seyir halindeki kamyonla otoyol plaka tanıma direğine çarptı. Olay sonrasında direğin zarar gördüğü ve yolun bir kısmının trafiğe kapatıldığı bildirildi. Yaralanan olmadı, hasar için çalışmalar başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir vinç, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan otoyol plaka tanıma sitemi direğine çarptı.

Olay, sabah saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki bir kamyon üzerindeki vinç, yol üzerindeki otoyol plaka tanıma sitemi direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk zarar gördü ve eğilerek tehlike oluşturdu.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, yolun bir kısmı güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan olmazken, yetkililer hasarın onarılması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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