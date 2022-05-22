Tekirdağ'da vahşet: 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü - Haberler

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Tekirdağ'da vahşet: 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da vahşet: 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde cinnet getiren 25 yaşındaki kadın, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde cinnet getiren 25 yaşındaki kadın, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinnet getiren 25 yaşındaki S.K. adlı kadın, rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden kadın kızını bıçakladığını söyledi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağlık mahallesi, Rehabilitasyon, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Haberler

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