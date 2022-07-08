Tekirdağ'da uyuşturucuya bir darbe daha Tekirdağ'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şüphelinin üzerinden 9 fişek eroin maddesi çıktı. Tekirdağ'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şüphelinin üzerinden 9 fişek eroin maddesi çıktı. Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Bayram öncesi asayiş ve denetim uygulamalarını artıran Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısları engelleme ve önleme amaçlı gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde, şüphe üzerine durdurulan Ö.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 9 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Üzerinde eroin maddesi ele geçirilen Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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