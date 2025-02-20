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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da yapılan operasyonda toplamda 187 gram metamfetamin, 122 gram kubar esrar ve silahlar dahil birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri, çeşitli adreslerde arama yaparak şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı ve Topağaç mahallelerinde O.Ş.'ye ait adreslerde yapılan aramalarda, 187 gram metamfetamin, 122 gram kubar esrar, 11 gram toz esrar, 21 gram kokain, 92 gram kenevir tohumu, 22 adet sentetik hap, 1 adet ecstacsy hap, 3 hassas terazi, 2 tabanca, 1 tüfek, 1 pala, 10 tüfek fişeği ve 50 tabanca fişeği bulundu. Öte yandan, Malkara Evrenbey Mahallesi'nde K.Ö.'nün üst aramasında 1 tabanca, Kapaklı Fatih Mahallesi'nde S.B.'nin ikametinde 1 av tüfeği ve 30 fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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