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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucular ve kaçak ürünler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu, silah ve kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şarköy'de Camikebir ve İstiklal mahallelerinde R.M.Ü. ve C.K.'nin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 23 tabanca mermisi, 2 bıçak ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ergene Velimeşe Mahallesi'nde T.Y.'ye ait işletmede de, içleri tütün dolu bin 20 makaron bulundu. Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde ise B.O., A.O., A.A., E.T. ve İ.Ü.'nün üzerinde toplam 36 gram eroin ele geçirildi.

Çorlu'da Sarılar Yolu'nda durdurulan araçta N.Ş.'nin üzerinden bir gram esrar, 11 adet sentetik hap, 5 gram metamfetamin ve 1 uyuşturucu öğütme aparatı çıktı. Süleymanpaşa Barbaros Mahallesi'nde durdurulan araçta F.Ü. ve N.Ü.'nün üzerinden 6 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Son olarak Çorlu Önerler Mahallesi'nde E.Ç.'nin üst aramasında, 12,65 gram metamfetamin bulundu. Operasyonlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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