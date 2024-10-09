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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 7-8 Ekim 2024 tarihlerinde Çerkezköy, Ergene ve Hayrabolu'da düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyonlarda bonzai, esrar, metamfetamin, eroin gibi maddeler ile bir ruhsatsız tabanca bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 7-8 Ekim 2024 tarihlerinde Çerkezköy, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Yapılan aramalarda bonzai, esrar, metamfetamin, eroin gibi uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız tabanca bulundu.

İlk operasyon 7 Ekim 2024 tarihinde Çerkezköy Atatürk Mahallesi'nde M.T. isimli şahsın üst aramasında gerçekleştirildi. Yapılan aramada 5 gram bonzai ele geçirildi. Aynı gün, Ergene Velimeşe Mahallesi'nde N.T. isimli şahsın üst aramasında 2 gram esrar bulundu.

Seymen Mahallesi'nde yine 7 Ekim'de E.C.Ş. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 1 gram metamfetamin ve 2 gram eroin ele geçirildi.

8 Ekim 2024 günü Hayrabolu Karabürçek Mahallesi'nde N.B. isimli şahsın üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aynı gün, Ergene Velimeşe Mahallesi'nde S.C. isimli şahsın üst aramasında 23 gram bonzai, 1 adet payp ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi

Şüpheliler ile ilgili işlem başlatıldı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde ve silah ticaretine karşı yürüttüğü mücadele kararlılıkla devam ederken, operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Operasyon Hayrabolu Çerkezköy Güvenlik 3-sayfa Güncel Ergene Hukuk

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