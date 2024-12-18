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Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Birçok Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: Birçok Şüpheli Yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda toplamda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. 14-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli mahallelerde arama yapılarak şüphelilere yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-16 Aralık tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde 14 Aralık günü E.G.'nin üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar bulundu.

15 Aralık günü Çerkezköy İlçesi Atatürk Mahallesi'nde N.Y.'nin üst aramasında bir adet tabanca ele geçirilirken, aynı mahallede K.S.'nin üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca, bir adet şarjör ve üç adet fişek tespit edildi.

16 Aralık günü Ergene İlçesi Saray Gişeleri'nde İ.D.'nin aracında yapılan aramada bir adet tabanca, bir adet şarjör ve 11 adet fişek bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahlarla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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